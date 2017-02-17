الكولومبي “ياري مينا” يقترب من أبواب برشلونة

متابعات – فجر :

اقترب المدافع الكولومبي ياري مينا “22 عاماً” من الانتقال لنادي برشلونة الأسباني بعدما وصلت المفاوضات بين برشلونة ونادي بالميراس البرازيلي “لمرحلة متقدمة”، حسبما أفاد خاير مينا عم ووكيل اللاعب.

وأوضح خاير مينا أن المفاوضات بين الطرفين بدأت قبل ثمانية شهور ولكن شيئاً لم يتم بشكل رسمي لأن اللاعب لم يوقع على أي عقد حتى الآن.

وأضاف، في تصريحات إلى إذاعة “كاراكول” الكولومبية: “على مدار ثمانية شهور، كانت هناك اتصالات بهذا الشأن، كثير مما قيل كان حقيقياً، ولكن شيئاً لم يحدث بشكل رسمي نظراً لأن اللاعب لم يوقع على أي عقد حتى الآن”.

وأكد خاير مينا أن اجتماعاً جرى مؤخراً بين مسؤولي ناديي برشلونة وبالميراس البرازيلي الذي يلعب له مينا، ولكنه أكد أنه وابن أخيه لم يعلما بشأن أي تطورات محتملة، وقال خاير مينا: “الاجتماع مع مسؤولي برشلونة كان في غاية الأهمية ولكن من الضروري إبلاغ اللاعب بكل شيء”.