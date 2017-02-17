إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس مجموعة سامسونج

فجر – متابعات :

قالت محكمة في كوريا الجنوبية يوم “الجمعة بالتوقيت المحلي” إنها أقرت مذكرة اعتقال بحق رئيس مجموعة سامسونج جاي واي لي الذي يخضع لتحقيق لدوره المزعوم في فضيحة فساد أدت إلى تأييد البرلمان لمساءلة الرئيسة باك جون هاي.

ورفضت المحكمة الجزئية المركزية في سول طلبا بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات باك سانج جين الذي يرأس أيضا اتحاد الفروسية الكوري، وطلب مكتب الادعاء الخاص يوم الثلاثاء إصدار مذكرتي الاعتقال بحق مسؤولي سامسونج الاثنين بتهم من بينها الرشوة بعد أن عرقلت محكمة الشهر الماضي محاولة لاعتقال لي.