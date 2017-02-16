“ترامب” يختار مرشحاً من أصل لاتيني لمنصب “وزير العمل”

متابعات-فجر :

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترشيحه الكسندر اكوستا لتولي منصب وزير العمل، ليكون أول شخص من أصل أمريكي لاتيني يختاره ترامب في إدارته.

واكوستا هو مدع فدرالي سابق في فلوريدا، يشغل حاليا منصب عميد كلية الحقوق في جامعة فلوريدا انترناشول. كما عمل في المجلس الوطني لعلاقات العمل وترأس قسم الحقوق المدنية في وزارة العدل.

ورشح ترامب اكوستا بعد انسحاب مرشحه الأول اندرو بوزدير بسبب سجله في الأعمال وقضايا اخرى متعلقة بحياته الشخصية.

بإضافة إلى أن اكوستا تخرج من جامعة هارفرد وعمل محامي شركات في واشنطن حيث تخصص في قضايا العمال.

كذلك، عمل اكوستا مدعياً فدرالياً في فلوريدا لنحو عشر سنوات.