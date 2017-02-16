“التحالف الدولي” يبحث تكثيف حملته للقضاء على تنظيم “داعش”

متابعات-فجر :

بحث وزراء دفاع دول التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق خلال اجتماعهم أمس الخميس في بروكسل كيفية “تسريع” وتيرة القتال ضد تنظيم داعش الإرهابي. وقال وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، في كلمة ببداية اللقاء: “إنه أمر لا يمكننا الإعلان عن انتهائه سريعاً، ولكن بالتأكيد نسعى لتسريع وتيرة المعارك”. وأضاف “نحن متحدين في هذه المعركة لهزيمة داعش، معرباً عن شكره للوزراء لحضورهم “لتنظيم الضغط الدولي على عدونا المشترك وتكثيف حربنا الحالية ضده”.وبسؤاله قبل المؤتمر الصحفي عن احتمال إرسال الولايات المتحدة وحدات قتالية لسوريا، اقتصر على القول بأنه “يجب في البداية الحديث مع الحلفاء وتحديد إلى مدى نذهب”. وكان وزراء دول التحالف عقدوا الاجتماع في مقر حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ختام اجتماع وزاري للحلف استمر على مدار يومين.