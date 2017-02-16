مدني الرياض : 34 حالة باشرتها فرق الدفاع جراء الأمطار ولا إصابات

متابعات-فجر :

كشف المتحدث الرسمي لمدني الرياض الرائد محمد الحمادي أن فرق الدفاع المدني باشرت اليوم ، جراء حالة الأمطار التي تشهدها العاصمة الرياض ، 34 حادثة مابين احتجاز سيارات والتماس كهربائي وسقوط أجسام على سيارات.

وفصل تقرير مدني الرياض عن تلك الحوادث ، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخراج 24 سيارة وبداخلها 40 شخص وحالتهم الصحية جيدة، بالإضافة إلى ٥ حالات التماس كهربائي.

كما كشف عن حالة واحدة لسقوط مظلة على سيارة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تؤكد فيه مديرية الدفاع المدني بالرياض، على جاهزية فرق الدفاع المدني لمباشرة مايرد من بلاغات نتيجة الأمطار الغزيرة التي تشهدها العاصمة الرياض.