“كلاتينبيرغ” سيبدأ في مارس والديون 194 مليون ريال

مازن الشهري – الرياض – فجر:
في أول تصريح تلفزيوني لرئيس الإتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت وأبرز ماجاء فيه : إدارة اتحاد القدم متفقة على ترشيد الإنفاق و لذلك تم اختيار مكان للاجتماع لا يكلفنا و الاجتماعات القادمة ستكون بنفس الطريقة، واستطعنا إعادة الهيكلة قبل الوقت المحدد واستحدثنا رابطة جديدة لدوري الأولى لم يكن هناك لجنة للمشتريات و استعنا بشركة خارجية، واستطعنا إعادة الهيكلة قبل الوقت المحدد واستحدثنا رابطة جديدة لدوري الأولى .لم يكن هناك لجنة للمشتريات و استعنا بشركة خارجية، وادارة عمليات كرة القدم هي بديلة للجنة الاحتراف والمسابقات ملف التحكيم هو الأولوية لدينا ولذلك جلبنا الأفضل بالعالم، وعن التحكيم ذكر أن جلبنا كلاتينبيرغ لأنه الأفضل في العالم و سيراقب المباريات و يقيم الحكام و سيبدأ العمل معنا في بداية شهر مارس، والحكم مارك كلاتينبيرغ سيحكم 3 مباريات في الشهر و سيكون معه طاقم محلي في المباراة و بذلك يكون حكم و مدرب لهم، اول مباراة للحكم كلاتينبيرغ ستكون في نهائي كأس ولي العهد و الحكم السعودي المحترف سيكون متفرغ تماما للمهنة، لجنة الأخلاق و القيم مهمتها مراقبة اتحاد القدم و ستكون موجودة و هي تابعة للجمعية العمومية نحن نرحب بها، وسنقدم اقتراح للجمعية العمومية بأسماء ترأس لجنة الأخلاق و القيم لكي تراقب عملنا و نحن نرحب بها، ووضعنا كل لوائحنا تحتاج للمراجعة و التحديث نبحث عن التنافسية في المسابقات وغرفة عمليات الأندية ستحل قضايا الأندية، ومدير العلاقات العامة للأندية سيساعدنا في الانتهاء من مشكلة التواصل بين الأندية واتحاد الكرة مثلما حدث مع بعض الأندية، ولم نراعي أحد في قرار تغيير رئيس لجنة الاحتراف عبدالله البرقان و انا رئيس منتخب و افعل ما اراه صحيح و في المصلحة، وعن الديون 194مليون ريال هي إلتزامات مستحقة على اتحاد القدم و منها 91 مليون سلفة من وزارة المالية كمستحقات للمدرب السابق ريكارد، ناقل الدوري السعودي دفع 15مليون للاتحاد السابق في وقت سابق لوقته و توجد 15مليون ديون للفنادق و السيارات، اريد تفعيل دور الجمعية العمومية و ان يتحملوا المسؤولية معنا اكتشفنا صرف للمكافآت دون الإلزام باللوائح .