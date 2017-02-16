“كلاتينبيرغ” سيبدأ في مارس والديون 194 مليون ريال

مازن الشهري – الرياض – فجر:

في أول تصريح تلفزيوني لرئيس الإتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت وأبرز ماجاء فيه : ‏إدارة اتحاد القدم متفقة على ترشيد الإنفاق و لذلك تم اختيار مكان للاجتماع لا يكلفنا و الاجتماعات القادمة ستكون بنفس الطريقة، و‏استطعنا إعادة الهيكلة قبل الوقت المحدد واستحدثنا رابطة جديدة لدوري الأولى لم يكن هناك لجنة للمشتريات و استعنا بشركة خارجية، ‏واستطعنا إعادة الهيكلة قبل الوقت المحدد واستحدثنا رابطة جديدة لدوري الأولى .لم يكن هناك لجنة للمشتريات و استعنا بشركة خارجية، ‏⁧‫وادارة عمليات كرة القدم هي بديلة للجنة الاحتراف والمسابقات ملف التحكيم هو الأولوية لدينا ولذلك جلبنا الأفضل بالعالم، وعن التحكيم ذكر ‏⁧‫أن ‏⁧‫جلبنا كلاتينبيرغ لأنه الأفضل في العالم و سيراقب المباريات و يقيم الحكام و سيبدأ العمل معنا في بداية شهر مارس، ‏⁧‫والحكم مارك كلاتينبيرغ سيحكم 3 مباريات في الشهر و سيكون معه طاقم محلي في المباراة و بذلك يكون حكم و مدرب لهم، ‏⁧‫اول مباراة للحكم كلاتينبيرغ ستكون في نهائي كأس ولي العهد و الحكم السعودي المحترف سيكون متفرغ تماما للمهنة، ‏⁧‫لجنة الأخلاق و القيم مهمتها مراقبة اتحاد القدم و ستكون موجودة و هي تابعة للجمعية العمومية نحن نرحب بها، ‏⁧‫وسنقدم اقتراح للجمعية العمومية بأسماء ترأس لجنة الأخلاق و القيم لكي تراقب عملنا و نحن نرحب بها، ‏⁧‫ووضعنا كل لوائحنا تحتاج للمراجعة و التحديث نبحث عن التنافسية في المسابقات وغرفة عمليات الأندية ستحل قضايا الأندية، ‏⁧‫ومدير العلاقات العامة للأندية سيساعدنا في الانتهاء من مشكلة التواصل بين الأندية واتحاد الكرة مثلما حدث مع بعض الأندية، ‏⁧‫ولم نراعي أحد في قرار تغيير رئيس لجنة الاحتراف عبدالله البرقان و انا رئيس منتخب و افعل ما اراه صحيح و في المصلحة، وعن الديون ‏⁧‫194مليون ريال هي إلتزامات مستحقة على اتحاد القدم و منها 91 مليون سلفة من وزارة المالية كمستحقات للمدرب السابق ريكارد، ‏⁧‫‏⁧‫ناقل الدوري السعودي دفع 15مليون للاتحاد السابق في وقت سابق لوقته و توجد 15مليون ديون للفنادق و السيارات، ‏⁧‫اريد تفعيل دور الجمعية العمومية و ان يتحملوا المسؤولية معنا اكتشفنا صرف للمكافآت دون الإلزام باللوائح .