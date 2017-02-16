“الأرصاد” تطلق تحذيرات من الأمطار و موجات البرد على عدد من مناطق

متابعات-فجر :

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد و حماية البيئة أمس الخميس، تحذيرات بهطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على المنطقة الشرقية وتشمل( الدمام، الإحساء، الخبر، الجبيل، القطيف)

، وتستمر حتى الواحدة صباحاً.