مقتل أكثر من 70 شخصاً في تفجير انتحاري استهدف مزار ديني جنوبي “باكستان”

متابعات-فجر :

صرح مسؤول كبير في الشرطة الباكستانية، أمس (الخميس)، إن 72 شخصاً قتلوا عندما فجر انتحاري شاحنة ناسفة عند مزار صوفي في جنوب باكستان .

وأبلغ مسؤول الشرطة صابر سيزار رويترز من مستشفى محلي بأن عدد القتلى سيرتفع على الأرجح.

وقال سيزار في بيان إن “قتل 72 على الأقل وأصيب أكثر من 150.”

حيث أشار أن الهجوم استهدف مزار لال شهباز قلندر في بلدة سيهوان بإقليم السند هو الأكبر من نوعه ضمن موجة تفجيرات ضربت باكستان هذا الأسبوع حيث تنفذ حركة طالبان باكستان ومتشددون إسلاميون آخرون تهديدات بشن هجمات جديدة.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم