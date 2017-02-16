“عادل عزت”: “البرقان” للدرجة الأولى و “مرعي” و “كيال” مستمرين 

مازن الشهري – فجر – الرياض

افتتح مساء اليوم المؤتمر الخاص لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ عادل بن محمد عزت وكانت قرارات الاجتماع على النحو التالي :

أولاً : تكليف الاستاذ محمد الزهراني والأستاذ عبدالاله مؤمنة للتنسيق مع اتحاد الرياضة المجتمعية بخصوص رابطة الأحياء

ثانياً : ‏اعتماد السياسة المالية المؤقتة للاتحاد بتنظيم وضع مالي جديد مختلف للاتحاد وايضاً ‏اعتماد القواعد المنظمة لديون الأندية.

ثالثاً : ‏تشكيل فريق لدراسة هيكلة المسابقات السعودية مادون الممتاز يتكون من: د. البرقان، د.المقرن، مريح المريح، محمد الزهراني، طلال آل الشيخ.

رابعاً : ‏اعتماد التقرير المالي للاتحاد:

‏المستحقات: 194 مليون ريال

‏العجز: 105 مليون ريال .

خامساً : ‏تكليف سعادة رئيس الاتحاد والأمين العام ومدير المنتخبات السنية ونائبه باعتماد برنامج المنتخبات السنية بعد اطلاع المجلس على العرض المقدم.

سادساً : ‏بناء على طلب نادي المجزل فقد وافق الاتحاد السعودي على جدولة المبالغ المستحقة على النادي.

سابعاً : ‏إقامة حفل بإطلاق هوية الاتحاد الجديدة وذلك يوم الاثنين 2017/4/3 بمدينة الرياض بعد اطلاع المجلس وموافقتهم على الهوية الجديدة.

ثامناً : ‏يعلن الاتحاد السعودي دعمه الكامل للأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا متمنياً لهم التوفيق وأن تكون البطولة حليف أحدهم بإذن الله.

استمرار الأستاذ طارق كيال كمشرف للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم والأستاذ طارق التويجري رئيساً للاحتراف ونعيم البكر رئيساً للمسابقات، وتكليف الحكم مرعي عواجي ‏رئيساً للجنة الحكام و تم تنصيب الحكم الانجليزي مارك كلاتنبيرغ مدير لدائرة التحكيم، وخالد بانصر رئيساً للجنة الانضباط حتى نهاية الموسم الحالي .

والدكتور عبدالله البرقان سوف يتولى تطوير كرة القدم في الدرجتين الأولى والثانية لزيادة البحث عن الرعاة .