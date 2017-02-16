“الهلال” يعبر أمواج “الخليج” بالأربعة

فيصل الخليل – الرياض – فجر

حقق الهلال فوزاً مهماً في الجولة 19 من “دوري جميل” برباعية تخطى بها خصمه الخليج.

الهلال نجح في التقدّم بالدقيقة 28 عن طريق ركلة جزاء احتسبها السويدي إيكبيرج بعد لمسة يد من المدافع السنغالي أداما سينيه داخل المناطق المُحرّمة، لينبري لها ليوناردو بوناتيني ويُترجمها لهدف تقدّم أزرق هو الأول له بعد غيابه عن التهديف في المباريات الثلاث السابقة.

بالدقيقة 34 أهدر إدواردو فرصة سانحة لتسجيل الثاني وفشل في استغلال خروجًا خاطئًا من مسلم آل فريج وضرب الكرة برأسه بجوار مرمى مرمى الدانة.

بالدقيقة 36 قام إدواردو بحركة استعراضية وقابل عرضية البريك بركلة مقصية جانبية لكن الكرة ذهبت عالية وبعيدة عن مرمى الخليج، الخليج رد على فرصة إدواردو بهدف لعبدالله السالم ألغاه إيكبيرج بداعي التسلل، لينتهي الشوط الأول على تقدّم الزعيم بهدف.

بالدقيقة 53 عزز سلمان الفرج تقدم الهلال بهدف ثانِ مُستغلًا تسديدة عمر خريبين المرتدة من عارضة الخليج، بالدقيقة 60 أضاف كارلوس إدواردو ثالث أهداف الهلال مُستغلًا كرة شتتها السنغالي سينيه من أمام خريبين، ليضعها السوبر إدواردو ببراعة وحنكة مقوّسة من فوق مسلم آل فريج لداخل مرمى الدانة.

قبل النهاية بثلث الساعة أجرى دياز تغييره الأول وأقحم نوّاف العابد بديلًا لعمر خريبين، بالدقيقة 74 أضاف بوناتيني مُستغلًا بضربة رأس مُستغلًا تمريرة بالركبة من محمد جحفلي بعد ركنية من البديل نوّاف العابد.

بالدقيقة 78 أقحم دياز القائد ياسر القحطاني بدلًا من ليو بوناتيني، وقبل النهاية بعشر دقائق منح الفرصة لمحمد الشلهوب على حساب إدواردو.

بقية الدقائق لم تشهد أي جديد تهديفيًا، لتنتهي المباراة بفوز الهلال برباعية نظيفة رفعت رصيده للنقطة 47 وأبقته متصدرًا لجميل بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه الأهلي وإن كان للأخير مباراة باليد سيلعبها غدًا أمام النصر.