سفارة المملكة في جنوب أفريقيا تحذر المواطنين من إعصار “دينو”

متابعات – فجر

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية جنوب أفريقيا – بريتوريا- تنبيهاً إلحاقياً للمواطنين المتواجدين في جنوب أفريقيا (بأخذ الحيطة والحذر لاحتمالية التأثر بإعصار دينو (Dineo).

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي في (تويتر) “تود سفارة إفادة مواطنيها الكرام بأن هيئة الأرصاد الجوية في جنوب أفريقيا أصدرت بيانا إلحاقيا اليوم الخميس أكدت خلاله أن العاصفة دينو ستصل جنوب أفريقيا وسوازيلاند وموزمبيق اعتباراً من هذه الليلة. ونظراً لما يمكن أن تحدثه من أضرارا بالمنازل والسيارات والممتلكات الأخرى بما في ذلك الأشجار ونحوها. إضافة إلى أنها مصحوبة بأمطار غزيرة قد تتسبب في فياضانات شديدة”.