أمير الباحة يتابع الأمطار التي تشهدها المنطقة ومحافظاتها.. ويدعو لتوخي الحيطة والحذر

متابعات – فجر

‎يتابع صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ما تشهده المنطقة وبعض المحافظات التابعة لها خلال هذه الأيام من امطار متوسطة إلى غزيره وقد استنفرت كافة القطاعات ذات العلاقة كامل طاقاتها للحد من اثار الأمطار والعمل على إزالة ما خلفته من بعض الأضرار وفق آلية تم تحديدها مسبقا لمثل هذه الحالات.

حيث تم إغلاق بعض العقاب المؤدية للقطاع التهامي احترازيا أما فيما يخص عقبة الملك فهد فقد تم رفع جميع المخلفات وذلك نتيجة سقوط بعض الصخور على عدد من المركبات ونتج عنه إصابتين وتم تحويلها إلى مستشفى المخواة العام حيث تم فتح العقبة بعد أن تم التأكد من سلامة الطريق بعد عصر هذا اليوم.

وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بإمارة المنطقة خضر بن عبدالرحمن الغامدي بأن سمو أمير المنطقة اكد على اعضاء اللجنة الرئيسية تنفيذ ما ورد في الخطة العامة لمواجهة أضرار الامطار والسيول كما أكد سموه على أمانة المنطقة ومديرية الدفاع المدني وإدارة الطرق وإدارة المرور بمسح كامل لجميع الطرق الرئيسية بالمنطقة، وكذلك لعقبة الملك فهد بالباحة والعقاب الأخرى للتأكد من سلامتها ومتابعة حالة المصابين مع استمرار حالة التأهب لمواجهة اي طارئ لا سمح الله، مقدرا سموه ما تبذله تلك الجهات من جهود للسعي بمعالجة ما قد تخلفه الأمطار اثناء هطولها ودعا سمو الأمير مشاري المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التهاون او التهور حفاظا على سلامتهم أثناء الحالة المطرية التي تشهدها الباحة والابتعاد عن مجاري الأودية، وتمنى سموه الكريم السلامة للجميع وأن يجعلها سقيا رحمة ومغفرة وأن يعم بنفعها أرجاء البلاد.