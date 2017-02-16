تيلرسون: مستعدون للعمل مع روسيا عندما يكون ذلك لمصلحة أمريكا

متابعات – فجر :

قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الخميس لنظيره الروسي سيرغي لافروف أن واشنطن مستعدة للتعاون مع موسكو فقط في حال كان ذلك لمصلحة الولايات المتحدة.

وصرح تيلرسون في بيان عقب أول لقاء له مع لافروف، أن “الولايات المتحدة ستفكر في العمل مع روسيا عندما نجد مجالات للتعاون العملي تفيد الشعب الأميركي”ـ وأضاف على هامش مؤتمر وزراء خارجية مجموعة العشرين “في الأمور التي نختلف فيها، فإن الولايات المتحدة ستدافع عن مصالح وقيم أميركا وحلفائها”.

كما دعا تيلرسون روسيا إلى تطبيق التزاماتها بموجب اتفاقيات مينسك لوقف إطلاق النار في أوكرانيا التي تدخلت فيها روسيا وضمت شبه جزيرة القرم التابعة لها ما أدى إلى توتر العلاقات بين موسكو والغرب.

وجرى اجتماع وزيري الخارجية فيما لا تزال واشنطن تعاني من تداعيات استقالة مستشار الأمن القومي الاميركي مايكل فلين بسبب اتصالات مع السفير الروسي، واتهامات لروسيا بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية العام الماضي.

من جانبه قال لافروف لتيلرسون أن موسكو لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وصرح للصحافيين “يجب أن تعلموا أننا لا نتدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى”، وأضاف “أمامنا الكثير من القضايا التي تستوجب البحث، وأعتقد أننا نستطيع أن نتناقش ونضع معايير عملنا المشترك”، وتردد أن تيلرسون الذي يمتنع حتى الآن من الإدلاء بتصريحات للصحافة، قال “شكرا سيد لافروف، سررت برؤيتك”.