تشخيص خاطئ يبعد عساف عن الاتحاد

متابعات – فجر :

تلقت جماهير الاتحاد صدمة موجعة لها وللفريق بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية وأشعة الرنين للحارس عساف القرني وجود قطع في محفظة الكتف الأيمن إثر تعرضه للإصابة خلال تأديته التدريبات مؤخراً وسيجري مزيداً من الفحوصات لتحديد الخطة العلاجية المناسبة.

واستغربت الجماهير من عدم تشخيص حالة وإصابة اللاعب بالشكل الصحيح وظهور النتائج خلال الفترة الماضية بعد أن عاد للمشاركة في تدريبات الفريق وتأدية التدريبات تحضيراً للقاء الفريق السابق أمام الأهلي بقرار من الجهاز الفني، وعلى الرغم من أن المدرب التشيلي لويس سييرا كان يضعه من ضمن خياراته في مباراة الاهلي الماضية إلا أن شعور ه بتفاقم الاصابة أجبره على مغادرة التدريبات واجراء فحوصات دقيقة وأشعة رنين، الأمر الذي كشف عن وجود قطع في محفظة الكتف و يعود ذلك لعدم تشخيص الحالة واختيار طريقة علاج صحيحة من الجهاز والشريك الطبي للنادي ، وربما تستغرق فترك علاجه لشهر واحد على أقل تقدير.