راموس “سعيد بهزيمة برشلونة أمام سان جيرمان”

متابعات-فجر:

أبدى سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، سعادته لخسارة برشلونة، الغريم التقليدي، أمام باريس سان جيرمان، فيما كشف عن ماهية الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام نابولي.

وسقط برشلونة على يد مضيفه سان جيرمان برباعية نظيفة في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، أول أمس، الثلاثاء، بينما فاز ريال مدريد على ضيفه نابولي، أمس، الأربعاء، ضمن الدور ذاته.

وردا على سؤال حول ما إذا كان قد شعر بالسعادة لخسارة البارسا، أجاب قائد ريال مدريد، فيما نقله موقع “فور فور تو”، “لن أقول لا، صحيح أني لا أحب أن أرى أصدقائي يعانون، لكن بالتأكيد لا أحب أن يفوز برشلونة”.

وأكمل راموس، في تصريحات عقب الفوز على نابولي، “في دوري الأبطال كل فريق يدفع ثمن المباراة السيئة، ولم أتفاجأ من أداء سان جيرمان، حيث قدم مباراة عظيمة، وشكل ضغطا هجوميا”.

وعن الإصابة التي تعرض لها في مباراة نابولي، أوضح المدافع “تعرضت لضربة وأصبت في فخذي، ولكني تحاملت على نفسي حتى رأيت أن النتيجة باتت جيدة، ومازلت في انتظار الخضوع للفحوصات اللازمة، وأتمنى ألا تكون إصابة عضلية”.

كان الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، استبدل راموس في الدقيقة 71 من مباراة نابولي، وأشرك مكانه البرتغالي بيبي.