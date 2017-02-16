عمليات جراحية ناجحة في مستشفى أملج تعيد الأمل لمواطن ومقيمين

واس _متابعات

قسم الجراحة بمستشفى أملج بمنطقة تبوك, من إجراء ثلاث عمليات نوعية لمواطن ومقيمين , حيث تمكن الفريق من المحافظة على يد مقيم يبلغ من العمر 32 عاماً تعرضت يده إلى بتر في الأصابع, وتم إجراء تثبيت داخلي وتفادي بتر كلي للإبهام مع عمل زرع جلدي عصبي حول الإبهام .

وأما الحالة الثانية فكانت لمواطن سعودي يبلغ من العمر 45 عاماً تعرض إلى كسر مضاعف في اليد وأجريت عملية جراحية لتثبيت داخلي بصفيحة دقيقة , فيما كانت الحالة الثالثة لمقيم في العقد الثالث من العمر وصل إلى طوارئ مستشفى أملج وهو يعاني من بتر في مشطيات القدم اليسرى مع قطع في تروية الشريانية, وتم بحمد الله تعالى إجراء عملية جراحية للقدم وتكللت بالنجاح وما زال المريض يخضع للعناية الطبية اللازمة .

يذكر أن مستشفى أملج ،أحد منظومة مستشفيات منطقة تبوك الحديثة بسعة 100 سرير, ومزود بأحدث التجهيزات والكوادر الطبية والفنية .