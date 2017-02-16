شرطة الرياض تكشف ملابسات واقعة قتل مواطن لاخر طعنا بسلاح ابيض

متابعات _فجر

باشرت الجهات الأمنية في العاصمة الرياض، حادثة مصرع مواطن متأثرا بجراحه التي أصيب بها إثر طعنه بسلاح أبيض من قبل آخر، بسبب خلاف بينهما.

ومن جانبه ،اوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، إنه ورد لمركز شرطة الحائر الأحد الماضي بلاغ بوصول شخص مصاب بجرح نافذ أسفل الصدر وبحالة حرجة إلى مستشفى الإيمان العام؛ حيث فارق الحياة متأثراً بجراحه.

وتابع أن فرق التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة قامت بالإجراءات اللازمة كافة لكشف خيوط الجريمة والعمل على سرعة ضبط مرتكبها، حيث تم الاشتباه في شخص سعودي الجنسية في العقد الثالث من العمر بعد أن أشارت الدلائل إلى تورطه في ارتكاب الجريمة.

وأكد أنه بضبط الجاني ومناقشته أقر بطعن المجني عليه بسلاح أبيض سكين بسبب خلاف بينهما، مشيراً إلى أنه تم التحفظ على الجاني وأداة الجريمة، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم، حسب الاختصاص.