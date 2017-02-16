امن بيشة يكشف غموض مقتل مقيم يمني ويطيح بالقاتل

متابعات -فجر

كشف رجال التحريات والبحث الجنائي بمحافظة بيشة غموض قضية مقتل شخص قبل أيام من الجنسية اليمنية على يد آخر من بني جلدته، وذلك بأحد المراكز التابعة لمحافظة بيشة، وتم القبض على القاتل في مدينة الرياض بعد التنسيق مع أفراد البحث والتحري بالعاصمة الرياض.

وقالت المصادر إلى أن عاملَيْن من جنسية يمنية يعملان في رعي الأغنام بأحد المراكز التابعة للمحافظة حدث بينهما خلاف؛ ما دفع الآخر لطعنه بآلة حادة، تسببت في وفاته، ولاذ بالفرار إلى العاصمة الرياض.

ونجح أفراد البحث الجنائي بمحافظة بيشة في التحري والبحث في القضية، ومعرفة القاتل الذي اتضح أنه من الجنسية نفسها، ويوجد بمنطقة الرياض؛ فتمت المتابعة والتنسيق بين شبكة التحريات بمحافظة بيشة ومنطقة الرياض، والقبض على الجاني الذي اعترف بجريمته التي ارتكبها، وسُلِّم لجهة الاختصاص لإكمال اللازم.