“الأمم المتحدة” تداعيات الحرب في جنوب السودان “كارثية”

متابعات-فجر :

اعتبر تقرير سري للأمم المتحدة اطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية أن تداعيات الحرب في دولة جنوب السودان على المدنيين بلغت «مستويات كارثية»، محذراً من أن سطوة المليشيات قد تخرج عن السيطرة، ما يهدد بإطالة أمد الحرب لسنوات طويلة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس في التقرير، إن المدنيين يفرون من مدنهم وقراهم بأعداد قياسية، وهناك خطر حقيقي بحصول فظائع جماعية.

وأضاف، إن الوضع الأمني مستمر في التدهور في بعض أنحاء البلاد وقد بلغت تداعيات هذا النزاع على المدنيين مستويات كارثية.

وشدد الأمين العام في تقريره الذي أرسله إلى مجلس الأمن على أن صعود المليشيات يؤدي حالياً إلى تفتيت أراضي الدولة الوليدة.