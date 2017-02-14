وتبنى فصيل من حركة طالبان الباكستانية المسؤولية عن الهجوم، مثيرا بذلك مخاوف من زيادة وتيرة العنف الذي يقوم به متشددون في باكستان.

وبحسب ما نقلت رويترز، فقد وقع الهجوم خارج مكتب الممثل السياسي وهو أرفع مسؤول حكومي في المنطقة.

وذكر الجيش في بيان أن “انتحاريا فجر نفسه بمجرد رصده وتصدي وكالات الأمن له”، قائلا إن حراس الأمن أردوا مفجرا ثانيا قتيلا بالرصاص.

وأكد فصيل جماعة “الأحرار” المتشدد، في بيان، مسؤوليته عن الهجوم الذي حصل اليوم وهجوم آخر في لاهور وقع الاثنين مسفرا عن مقتل 13 شخصا من بينهم خمسة من أفراد الشرطة.

واعتبر الفصيل الإرهابي هجوم لاهور بمثابة بداية حملة جديدة ضد الحكومة وقوات الأمن والقضاء والأحزاب السياسية العلمانية.