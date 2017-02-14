مصر: تخفيض أسعار الدولار الجمركي إلى 16 جنيها

وكالات – فجر

عدلت مصر اليوم الأربعاء سعر الدولار الجمركي إلى 16 جنيهاً مقارنة مع 18.5 جنيه في السابق وقالت وزارة المالية في بيان إن القرار سيسري اعتباراً من غد الخميس وحتى نهاية فبراير.

وذكر البيان أنه “سيتم تقدير قيمة البضائع الواردة المحددة بالعملات الأجنبية “بما فيها الدولار” اعتباراً من أول شهر مارس 2017 وبصفة نصف شهرية”.

وكان وزير المالية عمرو الجارحي قال في برنامج تلفزيوني إن بلاده ستخفض سعر الدولار الجمركي خلال يومين ليتناسب مع السعر الجديد للدولار بعد ارتفاع الجنيه أمامه، وقال الجارحي إن تراجع الدولار الجمركي سيساعد على خفض الأسعار في الأسواق.

والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.