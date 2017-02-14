“التجارة” تُخالف 123 مخبزاً في 39 مدينة خلال 4 أيام

واس- فجر

نفذت فرق الرقابة بوزارة التجارة والاستثمار منذ السبت الماضي جولات رقابية مكثفة ومستمرة في مناطق المملكة كافة, للتأكد من التزام المخابز بالوزن المقرر نظاماً لكيس الخبز والبالغ بالحد الأدنى 510 جرامات، أسفرت حتى صباح اليوم, عن زيارة 668 مخبزاً، في 39 مدينة من مختلف مناطق المملكة.

وشملت جولات الفرق الرقابية على مخابز مدن: الرياض والزلفي والقويعية وشقراء والدوادمي ووادي الدواسر والخرج والمزاحمية وعفيف ورماح وحوطة بني تميم والحريق، ومكة المكرمة وجدة والطائف ورابغ ورنية والقنفذة، والمدينة المنورة والعلا وينبع، والدمام والخبر والقطيف وحفر الباطن والخفجي والأحساء، وحائل وعرعر وبقعاء والقريات وطريف وتبوك والوجه وضبا وطبرجل والجوف، وأبها وخميس مشيط.

وأوقعت فرق الرقابة الميدانية خلال جولاتها, (123) مخالفة فورية على المخابز التي لم تلتزم بالوزن المقرر نظاماً، كم تم استدعاء أصحاب هذه المخابز وإلزامهم بتعديل أوزان الخبز.

ووفقاً للائحة الغرامات والجزاءات البلدية الصادرة من مجلس الوزراء يعد نقص وزن الخبز عن الحد المسموح به أو مخالفة المواصفات التي لا ينطبق عليها نظام مكافحة الغش التجاري مخالفة تستوجب فرض عقوبات تتضمن غرامة من 500 ريال كحد أدنى إلى 3 آلاف ريال كحد أعلى مع إغلاق المخبز حال تكرار المخالفة.

ودعت وزارة التجارة والاستثمار عموم المستهلكين إلى التعاون معها, والإبلاغ عن أي مخالفة أو شكوى من خلال مركز البلاغات على الرقم 1900 أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”.