“شرفيو الأهلي” يُهدون المجانين عشرة آلاف تذكرة

مازن الشهري – فجر – الرياض

تقدم بعض أعضاء شرف النادي الأهلي بشراء بعض تذاكر الكلاسيكو بين الأهلي والنصر مساء الجمعة القادم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة حيث تكفل الأمير فهد بن خالد عضو شرف النادي بعدد ثلاثة آلاف تذكرة، والأمير خالد بن عبدالله بن فيصل بعدد ثلاثة ألاف تذكرة، والاستاذ عبدالله الصبان عضو شرف النادي بعد الفين تذكرة، والأمير خالد بن فرحان آل سعود بعدد ألف تذكرة وايضًا الأستاذ ياسر محروس بعدد ألف تذكرة، وبلغ مجموع عدد التذاكر المقدمة من أعضاء شرف النادي لجماهيرهم الوفية 10،000 تذكرة مجانية وسيتم التوزيع يومي الخميس والجمعة في النادي ومتجر الأهلي، وفي ملعب المباراة .