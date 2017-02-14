الهزيمة الأولى لـ “لخويا” في الدوري القطري هذا الموسم أمام أم صلال

متابعات – فجر

خسر لخويا للمرة الأولى هذا الموسم في دوري نجوم قطر لكرة القدم بعد تعثره بنتيجة 3-1 أمام أم صلال اليوم الأربعاء ليفشل في تحقيق هدفه بإنهاء الموسم بسجل خال من الهزائم.

ورغم الهزيمة يظل لخويا في قمة الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقة السد الذي قد يقاسمه الصدارة في حال فوزه على العربي في مباراة قمة غدا الخميس؛ وحقق لخويا 15 انتصارا وتعادل خمس مرات قبل هزيمته اليوم أمام أم صلال الذي تقدم للمركز السادس برصيد 26 نقطة.

وبدا لخويا منشغلا بمواجهة الجزيرة الإماراتي يوم الاثنين المقبل في بداية مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا.