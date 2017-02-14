“سار” تعلن عن أسعار تذاكر القطار وموعد انطلاق أولى رحلاتها

متابعات – فجر :

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، عن بدء انطلاق رحلاتها إلى شمال المملكة يوم السادس والعشرين من شهر فبراير الجاري، وذلك بواقع رحلتين يوميا تنطلق من الرياض إلى القصيم مرورا بالمجمعة والعكس، وهذه تعتبر المرحلة الأولى من التشغيل للقطار الذي يربط وسط المملكة بشمالها.

ووفقاً للمعلومات المنشورة في موقع الشركة، فإن “سار” ستقوم بزيادة عدد رحلاتها بشكل تدريجي كما ستدخل المحطات الثلاث الأخرى في كل من حائل والجوف والقريات إلى الخدمة تدريجياً، إلى أن تصل طاقتها التشغيلية لثلاث رحلات صباحية يومياً ورحلة أخرى ليلية للمسافات الطويلة باتجاه شمال المملكة.

كما عرضت الشركة الأسعار المعتمدة للتذاكر سيبدأ العمل بها، بالإضافة إلى آلية الحجز إلكترونياً، مع ملاحظة أن العمل بالأسعار الفعلية سيبدأ في 5 رجب المقبل.

واستهدفت الشركة في خطتها لتدشين الخدمة، مشاركة كافة أفراد المجتمع بهذه الاحتفالية وتشجيعهم لتجربة الخدمة عن طريق طرح التذاكر بقيمة رمزية ثابتة لكل الوجهات وعلى جميع الدرجات خلال الشهر الأول، حيث سيكون سعر التذكرة للرحلة بالاتجاه الواحد خلال هذه الفترة بـ (40 ريالا للكبار و20 ريالا للأطفال).

وما تجدر الإشارة إليه، أن الصور التي عرضها موقع الشركة الإلكتروني للمحطات أظهرت استهداف الشركة إلى أن تكون محطاتها أحد معالم المدن، ووجهة ومقصداً لأهاليها والزائرين لها حتى لو لم يكن بغرض السفر، حيث ستحتضن كل محطة مصرفاً يقدم خدماته طوال مدة عملها ومكاتب للاتصالات، وأخرى لحجز الفنادق وتأجير السيارات، إضافة إلى المطاعم والمقاهي، وكذلك الاسواق التموينية وأركان للمبيعات وخدمة تغليف الامتعة وغيرها من الأنشطة والخدمات.