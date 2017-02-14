أمير جازان يستقبل قائد الأفواج المكلف بالمنطقة

متابعات – فجر :

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقه جازان بمكتبه بالإمارة أمس “اليوم” قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة الجديد المكلف العميد علي مبارك بن ملفي.

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقه جازان بالعميد بن ملفي متمنيا له التوفيق في مهام عمله مثمنا جهود قائد الأفواج السابق اللواء عبدالله بن سعد شبيب عقب إحالته للتقاعد.

وأكد الأمير محمد بن ناصر على أهمية الدور الأمني لإدارة الأفواج في جانب المناطق الجبيلية مشددا سموه على ضرورة التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الأمنية والخدمية لكل ما فيه خير الوطن والمواطن.

وتم خلال اللقاء بحث عددا من الموضوعات المتعلقة بمراحل عمل إدارة الأفواج الأمنية والمهام والواجبات المناطة بها. وأعرب العميد علي بن ملفي عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة وما استمع إليه من توجيهات راجياً من الله تعالى العون والتوفيق للجميع.