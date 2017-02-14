تعرف على مدينة بودروم التركية ذات الشواطئ الرائعة

متابعات-فجر:

على الساحل الجنوبي لشبه جزيرة بودروم بمحافظة موغلا جنوب غرب تركيا تقع مدينة بودروم ذات الشواطئ الرائعة والميناء المذهل والمواقع التاريخية العريقة، يقصدها الجميع من محبي هذا البلد الجميل لكونها تناسب كافة الأذواق والميزانيات.

إن كنت تخطط السفر إلى المدينة فننصحك بزيارتها خلال أشهر الربيع والصيف، إذ تتمتع بمناخ مشمس وأجواء حيوية رائعة في هذا الوقت من العام، ولا يعني هذا عدم ملائمتها للسفر في الشتاء، فأجوائها أيضا تكون معتدلة ورطبة وتستهوى الكثيرين من محبي الهدوء بعيدا عن الحشود السياحية.

إذا كنت تنوي زيارة بودروم، فلا يمكن أن تغيب قلعة القديس بطرس عن قائمتك، فهناك سوف تجد العديد من الأمور المثيرة للاهتمام مثل البازار والمقاهي وبطبيعة الحال، مخازن الهدايا التذكارية أيضاً، وقد بنيت هذه القلعة التاريخية من قبل فرسان القديس جون في أوائل القرن 15، وقد ظلت لمدة ستة قرون بمثابة قاعدة عسكرية، والآن هي واحدة من أكثر المناطق شعبية في بودروم، ولعل الوصول إلى القلعة يأخذك في نزهة لطيفة إلى جانب اليخوت الراسية، وهناك ستجد الكثير من المطاعم والمقاهي حيث يمكنك الجلوس والتمتع بمشروب أثناء مشاهدة العالم من حولك.