الاطاحة بلصين اقتحما منزل مسنة في جازان وسرقا ربع مليون ريال

متابعات -فجر

تمكنت شرطة منطقة جازان ممثلة بشرطة محافظة هروب، من القبض على لصين قاما بالسطو على منزل امرأة مسنة أثناء غيابها وسرقة 257 ألف ريال منه.

وقالت شرطة جازان خلال بيان لها، أنه ورد بلاغ لمركز شرطة محافظة هروب من قبل امرأة مفاده أنه عقب خروجها من المنزل اقتحم مجهولون منزلها وقاموا بسرقة أكثر من 257 ألف ريال منه، مبينة بأن المبلغ هو محصول عملها بأحد المقاصف المدرسية وجزء أكبر منه يخص جمعية لمجموعة من المعلمات وتحتفظ به في منزلها، مؤكدة بأنها لا تتهم أحداً في ذلك ما ضاعف غموض القضية.

وأوضحت أنه بناء على ماورد في بلاغها فقد انتقل رجال الضبط الجنائي لمسرح الحادثة واتخذوا كافة إجراءات المعاينة واﻹستدلال ورفع البصمات من الموقع، والقيام بإجراءات بحثية مكثفة لجمع أكبر قدر من المعلومات والعمل على فحص ااسلوب اﻹجرامي الذي انتهجه الجناة.

وأشارت الي انه جرى رصد عدد من المشبوهين، وتوالت الجهود إلى القبض على شخصين من العمالة بعد أن تركز الاتهام عليهما، وتم إخضاعهما للتحقيق ما أسفر عن اعترافهما بما نسب إليهما ودلوا على المال المسروق.

وقاما بإخفائه ودفنه في منطقة مهجورة ليتم انتقال واستخراجة كاملاً، وتم توثيق اعترافهما شرعاً وإيقافهما رهن إستيفاء التحقيقات وفقاً للاختصاص النوعي والمكاني.