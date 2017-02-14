الأرصاد:هطول أمطار رعدية وضباب على معظم مناطق المملكة

متابعات -فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -, سماء غائمة إلى غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة مع استمرار فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وتكون الضباب على مناطق الشرقية، الرياض ، نجران ، جازان ،عسير ، الباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة, في حين تنشط الرياح السطحية تحول من مدي الرؤية الأفقية وتصحب بأنخفاض في درجات الحرارة على مناطق تبوك، الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل ،المدينة المنورة.

وتضمن التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط 20-45 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 – 40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين وربع, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون الرياح على الخليج شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.