مصرع شخصان وإصابة اخرين من عائلة واحدة في حادث مروري بالقصيم

متابعات -فجر

لفظ شخصين انفاسهما الاخيرة فيما أصيب 2 آخرين من عائلة واحدة، إثر حادث مروري شهده طريق الرياض – القصيم السريع مساء أمس الثلاثاء.

ومن جانبه ، قال المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بالقصيم محمد الجعيثن إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً أمس عند الساعة 23:16 يفيد بوجود حادث سيارة لعائلة ارتطمت سيارتهم الفورد بشاحنة من الخلف بطريق القصيم الرياض السريع قبل كوبري الشماسية باتجاه الرياض.

وتابع أنه تم مباشرة الفرق الاسعافية للحادث على الفور مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص و التعامل مع أربع حالات بالموقع منها حالتين وفاة، وحالتين متفاوتة الخطورة.

واشار الي أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لهم، ونقل جميع الحالات عن طريق الهلال الأحمر إلى مستشفى بريدة المركزي لاستكمال علاج المصابين.