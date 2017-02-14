توفير 10 أجهزة حديثة لمركز الغسيل الكلوي بمستشفى تبالة بيشة

متابعات -فجر

اعلنت وزارة الصحة,عن توفير 10 أجهزة حديثة لمركز الغسيل الكلوي في مستشفى تبالة العام ببيشة، حيث يضم المركز عدة أقسام ( غسيل رجال – نساء – غرفة عزل ), إضافة إلى وحدة طاقة متجددة لتجنب انقطاع التيار الكهربائي, وغرفة فرز للمرضى, ومحطة متكاملة لمعالجة المياه سعة 1.5 متر مكعب.

وأطلقت مؤخرا خدمة الطب المنزلي بمستشفى تبالة العامة ،ويستفيد منها أكثر من 60 مريضاً من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة .

فيما استقبلت العيادات الخارجية بمستشفى النقاهة والصحة النفسية ببيشة خلال الربع الأول من العام الحالي 1438هـ أكثر من 5900 مراجع, وبلغ عدد الملفات المسجلة في قسم الصحة النفسية أكثر من 14 ألف ملف طبي .