بالفيديو…نجاة طالب جامعي من الغرق بعدما جرفت السيول مركبته بأبها

متابعات -فجر

رصد مواطن خلال مقطع فيديو، مركبة تخص طالباً بجامعة الملك خالد بأبها جرفتها السيول التي سالت بفعل الأمطار الغزيرة التي شهدها معظم مناطق المملكة أمس الثلاثاء، منتقداً تأخر الجامعة في تعليق الدراسة رغم غزارة الأمطار وصعوبة وصول الطلاب إليها.

وأبان الفيديو سيارة غارقة في مجرى سيل والأمطار تهطل بغزارة، وأوضح مصور الفيديو أن السيارة تخص طالباً بالجامعة وكاد أن يغرق لكن تم إنقاذه من آخر الوادي.

وابدى متداولو الفيديو سعادتهم بنجاة الطالب من الموت، لكنهم أبدوا استياءهم الشديد من إصرار بعض المدارس والجامعات على عدم تعليق الدراسة رغم الأحوال الجوية السيئة، دون النظر لخطورة ذلك على منسوبي الجامعات والمدارس وطلابها