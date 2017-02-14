امن الرياض يضبط زوجة مالك مدرسة أهلية صورت المعلمات وهددتهن بالتشهير

متابعات -فجر

ضبطت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض ا سيدة مقيمة متزوجة من مواطن يملك مدرسة أهلية، وذلك بعد قيامها بتصوير المعلمات من خلال هاتفها النقال داخل المدرسة وتهديدهن بالتشهير، ما دفع المعلمات لتقديم شكوى للجهات الأمنية التي ألقت القبض على الزوجة وتحفظت على هاتفها وأحالتها إلى التحقيق.

وكان عدد من المعلمات قد أشتكين زوجة مالك المدرسة في مكتب العمل ، حيث اتهمنها وزوجها بإلزامهن بالعمل في العطل الرسمية والحسم من رواتبهن دون وجه حق، إضافة إلى أن الزوجة لا تملك أي صفة اعتبارية تسمح لها بالدخول إلى المدرسة.

وقالت مصادر أن الزوجة غضبت من شكوى المعلمات وأرادت الانتقام منهن، ودخلت إلى المدرسة يوم الأحد الماضي وتجولت داخلها، وبعد خروج الطالبات وأثناء انتظار المعلمات بساحة المدرسة في الواحدة ظهراً، قامت بتصويرهن، بحسب سبق.

وتابعت أن زوجة مالك المدرسة هددت بالتشهير بالمعلمات، لتقوم المعلمات بإبلاغ أولياء أمورهن الذين أبلغوا الجهات الأمنية؛ حيث حضرت للموقع وقبضت على الزوجة وتحفظت على هاتفها، وأحالت أوراق القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.