نصائح طبية هامة لعلاج “الكلف” بالأعشاب

متابعات-فجر :

يتميز الكلف بظهور لطاخات بنية اللون ذات حدود واضحة على الوجه وخصوصاً في الأماكن البارزة منه كالوجنة والجبهة، وكذلك تصاب به الشفة العليا، يكثر الكلف أثناء الحمل وفي سن اليأس وفي بعض الاضطرابات المبيضية وبعض اضطرابات الغدد الصم الأخرى، كما ويزداد حدوثه عند النساء اللاتي يتناولن حبوب منع الحمل والبشرة معرضة كثيراً للإصابة بالكلف وذلك لتعرضها للعوامل الجوية المتقلبة وللشمس والغبار.

علاج الكلف بالاعشاب: فيما يلي بعض العلاجات التي تحمي البشرة من الكلف: عمل مزيج من عصير البصل والخيار والبطاطس والخل والعسل ، ووضع هذا المزيج على الوجه. خلط الحبة السوداء بخل التفاح ووضعه على الوجه مرتين يومياً . قناع الكاكاو و العسل ويتم عمله بدق حبيبات الفول السوداني والكاكاو إلى أن تطحن جيداً ومن ثم يضاف العسل ويحرك جيدا ليصبح مزيجاً ، بعد ذلك يوضع المزيج على الوجه لمدة 30 دقيقة، ومن ثم غسل الوجه بماء فاتر ثم بارد، وينصح بمسح الوجه بماء الورد وتكرر العملية كل أسبوع مرتين. يمزج زيت الخروع بماء الورد والنخالة ومن ثم يوضع القناع على الوجه لمدة 20 دقيقة ومن ثم يغسل الوجه بماء دافئ ثم بارد. وضع مسحوق جوزة الطيب على الوجه وتكرار العملية عدة مرات . خلط صفار البيض مع البطاطا ووضعه على الوجه مدة 30 دقيقة ، ثم القيام بتنظيف الوجه وغسله بالماء. وللبشرة الدهنية يضاف الحليب للخليط السابق. علاج الكلف والنمش لمدة 9 ايام: المقادير: عصير خيار حبه واحدة عصير البصل حبه واحدة عصير البطاطا حبه واحدة خل ملعقه عسل 3 ملاعق ملاحظة: الطريقة تمزج المقادير وتوضع على الوجه لمدة عشرين دقيقة، ويستخدم لمدة 9 أ يام الدهان باستمرار بزيت القرفة الدهان ب ( مسحوق بذر الفجل و زيت الجرجير (فوائد الجرجير للرجال) ) عصير الصبار وزيت الزيتون مفيد لتنقية الوجه ونضارة الوجه.