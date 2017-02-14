الرئيس التركي “أردوغان” يشكر خادم الحرمين عقب انتهاء زيارته الرسمية

متابعات-فجر :

شكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، على حسن استضافته في العاصمة الرياض التي زارها في إطار جولته الخليجية.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه الخاص في تويتر، حيث قال أردوغان: “أشكر خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي الشقيق على حسن استقبالهم وضيافتهم أثناء زيارتنا إلى المملكة العربية السعودية”.

ووصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين الماضي إلى العاصمة السعودية الرياض قادماً من البحرين، ضمن إطار جولته الخليجية، قبل أن يغادرها اليوم إلى الدوحة كآخر محطة له في الجولة.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الملك سلمان العسكري، الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ووزير خارجيته عادل الجبير، وأمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز، وسفير تركيا لدى الرياض يونس دميرر.

واستقبل الملك سلمان الرئيس أردوغان، أمس الثلاثاء، في قصر اليمامة بالرياض، تبعه إقامة مأدبة غداء على شرفه.

وبدأ أردوغان جولته الخليجية الأحد الماضي ، بزيارة إلى العاصمة البحرينية المنامة، وانتقل منها الاثنين إلى الرياض، وبعد إتمام لقاءاته الرسمية في السعودية، غادر أردوغان إلى قطر التي من المتوقع أن يغادرها الأربعاء.