واعتقل عبد الرحيم متحرك مع زوجته سلمى بنشاركي في أبريل للاشتباه بعلاقتهما بالتنظيم، بعدما قامت الشرطة بالتنصت على محادثاتهما، وفق ما ذكرت من جانبها فرانس برس.

وأضافت أن عملية التنصت كشفت أن الزوجين ينويان السفر إلى سوريا مع طفليهما البالغين حينها عامين وأربعة أعوام، وذلك للانضمام إلى داعش.

ويشتبه بأن متحرك تحدث في تسجيل عن رغبته بالقيام بهجوم يستهدف الفاتيكان، وهو ما هدد به مرارا أنصار تنظيم داعش. ونفى محاميه التهم قائلا إنه سيستأنف الحكم.

وفي قضية مشابهة، تلقى شخصان هما عبدالرحمن خاشعة ووفاء قريشي حكما بالسجن لمدة ستة وثلاثة أعوام على التوالي بعد إدانتهما لعلاقتهما بالإرهاب الدولي.

وطردت إيطاليا شقيق خاشعة أسامة في يناير 2015، لقيامه بالترويج لتنظيم داعش. وأفادت تقارير أنه توفي لاحقا في العام نفسه.

أما قريشي، فهي أخت محمد قريشي المغربي الذي تفيد تقارير بأنه سافر مع زوجته وأطفالهما الثلاثة إلى الشرق الأوسط للانضمام إلى التنظيم الإرهابي .