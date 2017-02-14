الغانم رئيساً لمجلس إدارة ملتقى الأبحاث الطبية الطلابية بالمملكة

إدارة التحرير – الرياض – فجر:

رشّح رئيس تجمع طلبة الطب بالمملكة الدكتور زياد الجندي، الطالب بكلية الطب بجامعة المجمعة سعد بن غانم الغانم ، لرئاسة مجلس إدارة ملتقى الأبحاث الطبية الطلابية بالمملكة.

ويعد ملتقى الأبحاث الطبية الأول من نوعه حيث يجمع العديد من الأندية البحثية في مختلف جامعات المملكة .

بدوره ثمن الغانم للدكتور الجندي هذه الثقة ، مؤكداً على أهمية مواصلة تحقيق أهداف هذا الملتقى الطبي ، والذي يعمل على ربط أندية البحث العلمي بين بعضها لتسهيل التواصل فيما بينها ، و تهيئة طلبة الكليات الصحية للمشاركة الفاعلة في البحث العلمي، بالإضافة إلى نشر تجارب الأندية البحثية والسعي لاستحداث أندية جديدة، وأبحاث علمية مشتركة بين الكليات الصحية في مختلف جامعات المملكة.

ونوّه الغانم على أن مجلس إدارة الملتقى الطبي وأعضاءه يواصلون سعيهم وجهودهم لدعم المحتوى البحثي، وتنمية الإنتاج البحثي العلمي من خلال إطلاق مؤتمرات للأبحاث الطلابية ، مشدداً على ضرورة التنسيق بين الملتقيات الطبية لدعم الحركة البحثية الطلابية ، والعمل على إصدار دليل مبسط يشرح آلية عمل البحث العلمي من البداية وحتى النشر لطلبة الكليات الصحية بالمملكة.