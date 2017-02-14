400 ألف زائر وزائرة ل “مهرجان الجنادرية” ف يومه ال 13

واس-فجر :

أوضح قائد وحدة أمن وحراسة معسكر الجنادرية اللواء عبد الرحمن الزامل، أن عدد زوار مهرجان الجنادرية لليوم الـ 13 من أيامه بلغ 400 ألف زائر وزائرة، ونوّه اللواء الزامل بجهود هيئة الهلال الأحمر السعودي المبذولة خلال مشاركتها في فعاليات المهرجان، كجهة أساسية مساندة ضمن الهيكل الإشرافي والتنظيمي للمهرجان، والأخذ على عاتقها مجال الإشراف الإسعافي وحالات الطوارئ لزائري المهرجان ولأطقم العاملين فيه.

وأكد إعجابه بمدى جاهزية التنوع هذا العام في استعراض منتجات الهلال الأحمر الإنسانية؛ وذلك من خلال جناح ضم أكثر من منصة لاستقبال زائري المهرجان من مختلف الشرائح العمرية والمستويات العلمية المختلفة؛ ومن خلال فرق المتطوعين بالهلال الأحمر، التي شكلت عنصراً داعماً في مباشرة العمل الإسعافي النبيل والقيام بأعمال التثقيف الصحي لمرتادي المهرجان من خلال قياس المؤشرات الحيوية والتنبيه على مستويات السكر والضغط لمن يغفل عن متابعة أوضاعه الصحية لاسيما من كبار السن أو ذوي المؤهلات العلمية الدنيا.