البحرين.. إصابة شخصين في تفجير إرهابي ب ” سترة”

متابعات-فجر :

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، أمس الثلاثاء، إن رجلاً وزوجته أصيبا بجروح طفيفة في “تفجير إرهابي” وقع جنوب العاصمة البحرينية المنامة.

وأضافت الوزارة ،إن “تفجير إرهابي في سترة يسفر عن إصابة مواطنين (زوج وزوجته) بإصابات بسيطة تصادف مرورهما بالموقع والجهات المختصة تباشر إجراءاتها”.

وتزامن الانفجار مع الذكرى السادسة لاحتجاجات “الربيع العربي” في البحرين من قبل الأغلبية الشيعية بصفة أساسية للمطالبة بإصلاحات.

وفي الخامس من فبراير الماضي انفجرت قنبلة في شارع رئيسي على مشارف المنامة مما أدى إلى وقوع أضرار بعدد من السيارات لكنه لم يسفر عن إصابات فيما وصفته وزارة الداخلية بأنه عمل “إرهابي”.