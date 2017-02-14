مدني الرياض يكشف عن تقرير حوادث أمطار الرياض ويؤكد : لازال البحث جاري عن الفتاة المفقودة

مشعل الغانم – الرياض – فجر:

كشف المتحدث الرسمي لمدني الرياض الرائد محمد الحمادي أن فرق الدفاع المدني باشرت اليوم ، جراء حالة الأمطار التي تشهدها العاصمة الرياض ، 13 حادثة مابين احتجاز سيارات والتماس كهربائي وسقوط أجسام على سيارات ، وفقدان لفتاة في مجرى وادي الحائر ،جاري البحث عنها.

وفصل تقرير مدني الرياض عن تلك الحوادث ، أبرزها فقدان فتاة عمرها ١٥ سنة في مجرى وادي الحائر ولايزال البحث جاري عنها إلى هذه اللحظة، بالإضافة إلى ٥ حالات التماس كهربائي ، نشوب سيارة في مستنقع مياه الأمطار وإخراج عدد ٤ اشخاص منها وهم بحالة صحية جيدة، كما كشف التقرير عن ٣ حوادث جراء سقوط أجسام صلبة على عدد من السيارات.

يأتي ذلك في الوقت الذي تؤكد فيه مديرية الدفاع المدني بالرياض، على جاهزية فرق الدفاع المدني لمباشرة مايرد من بلاغات نتيجة الأمطار الغزيرة التي تشهدها العاصمة الرياض.