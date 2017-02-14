غداً.. تعليق الدراسة في جميع مدارس محافظة “سراة عبيدة”

واس-فجر :

أقرت لجنة الطوارئ بتعليم محافظة سراة عبيدة ,تعليق الدراسة غداً في جميع مدارس التعليم العام (بنين وبنات) التابعة للإدارة التعليمية بالمحافظة .

وأفادت اللجنة أن التعليق بسبب الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية التي تمر بها المنطقة.