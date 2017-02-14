بالفيديو.. إطلاق صافرات الإنذار في سد أبها للتحذير والتنبيه من احتمالات فيضانه

متابعات-فجر :

تشهد مدينة أبها السعودية الثلاثاء 14 فبراير 2017، أمطاراً غزيرة مصحوبة بالرياح الشديدة وسيولاً أوقفت الحركة.

حيث أطلقت المديرية العامة للمياه بمنطقة عسير صافرات الإنذار للتنبيه والتحذير من الاقتراب من الأودية ومجاري السيول، خاصة الواقعة على ضفاف سد وادي أبها.

، ووجه أمير عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بمتابعة الحالة المطرية والأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أعلنت، اليوم الثلاثاء، أن كمية الأمطار التي هطلت حتى الساعة السادسة من مساء اليوم تتراوح بين 60 و80 ملم في أبها.