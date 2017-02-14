الأهلي : نُريد الحكم الأجنبي ولا نُريد المحلي

مازن الشهري – فجر – الرياض:

إدارة النادي الأهلي تطلب تكليف حكام أجانب لجميع مباريات الفريق المتبقية من دوري جميل السعودي للمحترفين وعددها ثمان مبارايات وماتبقى من مباريات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

جاء ذلك في بيان أصدره النادي مساء هذا اليوم وجاء فيه : أوضحنا موقف النادي الأهلي من التحكيم المحلي في عدة أحداث سابقة ، ليس تشكيكاً في أمانة الحكم المحلي إنما في قدراته مع كامل الإحترام لشخصياتهم وتؤكد إدارة النادي الأهلي رغبتها في تكليف حكام أجانب لجميع اللقاءات القادمة للفريق الكروي الأول في مسابقة دوري جميل للمحترفين وعددها 8 مباريات ، وماتبقى من مباريات في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على أن يكونوا ذوي كفاءة عالية ، وستتكفل إدارة النادي بتكاليف الحكام الأجانب سواءً في جدة أو خارجها، وذلك تحقيقاً لأبسط مستويات العدالة للمنافسات المحلية”.

واضافت إدارة النادي الأهلي في بيانها : نتمنى من لجنة التحكيم تطوير الحكم المحلي بكافة الطرق بما يتناسب مع قوة المنافسة المحلية وبما يحقق تطوير للتحكيم المحلي وفق تأهيل شامل وانتدابات خارجية للوصول للهدف المنشود ، وذلك بقيادة رئيس لجنة الحكام المكلف مرعي العواجي المساعد السابق للإنجليزي هاورد ويب رئيس دائرة التحكيم السابقة .

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