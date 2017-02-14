زيدان: لن نغامر بالدفع بجاريث بيل أمام نابولي

متابعات – فجر :

قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد اليوم الثلاثاء إنه لن يغامر بالدفع بجاريث بيل في مواجهة نابولي المتألق في دوري أبطال أوروبا غدا الاربعاء حيث يرغب في عودة اللاعب الدولي الويلزي الى المباريات بشكل تدريجي بعد غياب طويل.

وعاد بيل الى التدريبات بشكل كامل يوم الاحد لاول مرة منذ اصابته في أربطة الكاحل أمام سبورتنج لشبونة في 22 نوفمبر تشرين الثاني لكن زيدان قال إن المواجهة في دور الستة عشر أمام الفريق الايطالي جاءت في وقت مبكر جدا لمشاركته.

وقال زيدان اليوم الثلاثاء “إنه الأسبوع الأول لعودته للتدريبات معنا وهو يقوم بعمل جيد. لقد تعافى ولا يشعر بأي مشكلة وسنرى إذا كنا سندفع به في التشكيلة في مطلع الأسبوع المقبل”، وأبلغ مؤتمرا صحفيا “لقد غاب لنحو ثلاثة أشهر. يتعين أن نتعامل معه بشكل تدريجي.”

وكال زيدان المديح لماوريتسيو ساري مدرب نابولي الذي يتوجه فريقه إلى العاصمة الأسبانية على خلفية مسيرة من 18 مباراة دون هزيمة ويسعى لبلوغ دور الثمانية من دوري الأبطال لأول مرة، وقال زيدان “أنه مدرب جيد جدا. فريقه يقدم كرة قدم جيدة للغاية وحقق نتائج طيبة وهو ما يعني أنه يعمل بشكل ممتاز”.

وتابع “في مواجهة من مباراتين يكون الهدف دائما الحفاظ على نظافة الشباك. ويتعين أن نكون في كامل تركيزنا، ويلعبون بأسلوب لعب مباشر لانهم يتمتعون بالسرعة والقوة. يمكنهم اختراق دفاعنا لكن يتعين علينا الا نتركهم يفعلون ذلك كثيرا.”

ويتوقع سفر نحو عشرة آلاف من مشجعي نابولي إلى مدريد لمؤازرة فريقهم في مباراة الذهاب وهي أول لقاء لنابولي في أدوار خروج المغلوب في دوري الأبطال منذ 2012، ووجه فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد دعوة إلى دييجو مارادونا أسطورة نابولي لحضور المباراة.

وقال زيدان “مارادونا واحد من أفضل اللاعبين الذين أنجبتهم الملاعب على الإطلاق لكني أخشى اللاعبين في أرض الملعب أكثر من دييجو على الرغم من أننا سنستخدم كافة أسلحتنا للفوز بالمباراة”، وأضاف لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد “نحن سعداء جدا لوجود دييجو مارادونا لكن نحمد الله أنه لن يلعب. نابولي يقدم عروضا رائعة ولم يفز أي فريق عليه منذ فترة طويلة لكننا سنلعب على أرضنا ونؤمن بقدرتنا على الفوز.”