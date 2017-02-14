وحدة الأذن والسمعيات بمستشفى الملك سلمان تنجح في إعادة السمع لطفلين

أحمد الزعاقي – فجر :

تمكن فريق طبي متكامل من إجراء أول عملية من نوعها بمستشفيات وزارة الصحة بمنطقة الرياض بمستشفى الملك سلمان حيث تمكن أعضاء فريقها الطبي مؤخراً بقيادة الدكتور حسن الشهري من اجراء عمليات زراعة قوقعه إلكترونية لطفلين ، احدهما لطفله خديجه ، بعد ان استكملت الفحوصات الطبيه ومتابعة المرضى قبل العملية على حسب الاعراف الطبيه العالمية والتي ثبت عدم وجود فائدة من السماعات العادية للمرضى ، وهي عبارة عن زراعة جهاز إلكتروني في الأذن الداخلية ليساعد على السمع وهي مخصصة للفئة من الأشخاص المصابين بضعف السمع الحسي العصبي (الشديد أو العميق) و الذين لا يستطيعون الإستفادة من المعينات السمعية الإعتيادية كالسماعات وبعد ان تكللت العملية بالنجاح ، تم تشغيل الجهاز الخارجي بحضور مدير المستشفى الدكتور عبدالدايم العنزي والمدير الطبي الدكتور أنور العنزي .

وقد تم ملاحظة الطفلين عند سماعهما لأول أصوات في حياتهما حيث كانت ردة الفعل الاولى لهما هو اللجوء الى حضن والديهما والبكاء كردة فعل متوقعه بعد عودة السمع لها ، وأعرب والدي الاطفال عن شكرهما العميق لوزارة الصحة لتقديم كافة التسهيلات من اجل توفير الخدمات المميزة للمرضى . علما ان وحدة الاذن والسمعيات والاتزان تقوم بجميع العمليات البسيطه والمعقدة في مجال أمراض وجراحات الأذن وزارعة القوقعة والتأهيل وأمراض التخاطب والسمعيات والإتزان على مستوى وزارة الصحة , حيث تتوفر بها أحدث التجهيزات في زراعة القوقعة وكيفية الأكتشاف المبكر لضعف السمع بأستخدام الإنبعاث الصوتي للقوقعة وتخطيط جذر الدماغ في قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الملك سلمان .

علماً بأن تكلفة هذه العملية بالقطاع الخاص تبلغ قيماتها 300000 ثلاثة مائة الف ريال وفقاً للأجهزة المتقدمة والمتطورة المستخدمة في مستشفى الملك سلمان