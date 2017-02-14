“الحمادي” يجدد تحذيراته بسبب التغيرات الجوية

الرياض – فجر :

جدد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي، دعوته للجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة ومنها عدم الخروج من المنزل في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار حتى لا تصاب بالصعق الكهربائي، وتجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار وعدم استعمال الجوال أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكد أن مديرية منطقة الرياض اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية، متمنياً للجميع السلامة.

وجاء تحذير الدفاع المدني بعد توقعات وتنبيهات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار تواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع، تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار على منطقة الرياض وعدد من محافظاتها والتي تستمر من اليوم وحتى صباح الجمعة.