إيقاف نشاط شركة نمار للتأمين بشكل كامل

واس – فجر :

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي إيقاف شركة نمار لوساطة التأمين وإعادة التأمين من ممارسة أي نشاط خاص بقطاع التأمين، وذلك نظراً لعدم التزام الشركة بشكل كامل بالمتطلبات النظامية المتعلقة بالتعيين في المناصب القيادية للمؤسسات المالية الخاضعة لإشراف المؤسسة، وتطبيقاً لما جاء في المادة (18) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2 / 6 / 1424هـ.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن الإيقاف يبدأ من تاريخ 17 / 5 / 1438هـ الموافق 14 / 2 / 2017م، مبينة أن قرار الإيقاف لا يخلي مسؤوليتها من التزاماتها القائمة تجاه الغير، مؤكدة أن هذا القرار يأتي في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين، ومنع أي ممارسات غير نظاميّة في قطاع التأمين.