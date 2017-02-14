ثغرة أمنية تعرّض صور مستخدمي ويندوز فون إلى الخطر

متابعات-فجر:

قلَّما سمعنا عن ثغراتٍ أمنية في نظام تشغيل ويندوز 10 موبايل، وهو أمر غير معهود خاصة في هذه الأيام التي يزداد فيها نشاط المخترقين لسرقة بيانات المستخدمين. لكن للأسف تغيّر ذلك يوم أمس، حيث تم اكتشاف خلل في نظام مايكروسوفت المحمول يعرّض صور المستخدمين للخطر.

كشف المصدر أن الخلل متواجد في شاشة القفل، وهو ما يسمح لأي شخص الوصول إلى الصور المحفوظة على الجهاز، بل ويسمح أيضًا للشخص الذي يستغل الثغرة في محو الصور.

الأخطر من كل ذلك هو أن الثغرة يُمكن استغلالها بسهولةٍ تامة من دون أي صعوبات. فبمجرد استخدام الكاميرا من قفل الشاشة وطلب تصوير صورة جديدة، ثم حذفها، ثم العودة مرة أخرى لتطبيق الكاميرا، ثم الضغط على الصورة المصغرة (التي تم حذفها في الأساس لأنها تظل معروضة). بعد فتحها ستجد الشاشة مظلمة، لكن مع العودة من جديد لتطبيق الكاميرا سيتم عرض كل الصور الموجودة على الهاتف.

ووفقًا للتقارير، فإن مايكروسوفت على دراية بالخرق الأمني، وبالفعل أصلحت المشكلة في أحدث إصدارات المعاينة من ويندوز 10 موبايل، لذلك من المتوقع أن تطلق باتش لغلق الثغرة في أي وقتٍ قريب. وحتى ذلك الحين؛ ننصح بعدم ترك هاتفك في أيدي الغرباء.