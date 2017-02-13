بلدية النماص تزيل حصن القرية التراثي لتوحيد مسارات الطرق

متابعات _فجر

قامت بلدية محافظة النماص أمس الاثنين بإزالة حصن القرية التراثي الذي يقع وسط شارع أبوبكر الصديق بالنماص.

وقالت البلدية أن هناك حاجة ماسة لإزالة هذا المعلم التراثي من الطريق وذلك لتضييقه مسار الشارع إضافة إلى توحيد مسارات الشارع باتجاه الشمال وهي الخطة التي بدأتها بلدية النماص قبل فترة بهدف فك الاختناقات المرورية على شارع الملك فيصل، إضافة إلى استحداث طرق جديدة لتوسيع المدينة.

الدير بالذكر أن الإزالة جاء بناءً على موافقة وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.