الأرصاد:هطول أمطار رعدية على عدد من مناطق المملكة

متابعات _فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -, أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية تسبق بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية ،الرياض ،القصيم ،نجران ،جازان ،عسير ،الباحة والأجزاء الشرقية والجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

فيما توقعت تكون الضباب خلال أوقات الليل والصباح الباكر على تلك المناطق كذلك على الأجزاء الغربية من منطقة الحدود الشمالية في حين تكون السماء غائمة جزئياً على شمال المملكة قد تهطل منها أمطار خفيفة.

وتضمن التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط 20-40 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 – 35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون الرياح على الخليج شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 18-36 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف , وحالة البحر متوسط الموج.